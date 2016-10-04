Наполнение в крупном ИМ

Пример источника файлов в приложении Две задачи 1. Создать структуру разделов как на сайте-источнике. Сайт на Китайском языке, но при помощи автоматизированного перевода всё ясно. Разделы взять как на сайте-источнике, но разбить их на два больших раздела: Фильмы и ...
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Добрый день,
Требуется выполнение проекта по наполнению в ИМ:
1. Объем работ - около 50 часов, не менее 5 часов в день
2. Ставка - 100 рублей за 1 час
3. Характер работ: взять текст из экселя, вставить его на страницу, найти 3 фотки по теме в сети, вставить фотки
4. Условия оплаты:
1) Заключается договор между вами (ИП или физическим лицом) и моим ИП
2) Оплата производится в течение 1 месяца, до 10.11.2016
5. Отдельное примечание по скорости выполнения:
1) Вы получаете задачу и просто ее выполняете. Если на каком-то участке работа идет медленнее, то Вы просто работаете медленнее. Если я неправильно рассчитал объем работ и после 10-го часа, мы видим, что будет не 50 часов, а 100 часов, то мы просто повышаем бюджет (в этом никакой проблемы нет).
Возможны и другие проекты в будущем.
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