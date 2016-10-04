Наполнить сайт Джумла

Наполнение сайтовЗакрыт13 заявок226 просмотров
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Для наполнения все есть. 

Нужно наполнить 65 файлов, сделать за два дня. Начать с сегодняшнего.  

Пример: joxi.ru/0KAgWDkTxanGAl 

Только тому, у кого есть опыт работы в джумле.

7 лет назад
jeniok
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
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