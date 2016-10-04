Наполнить сайт Джумла

Пример источника файлов в приложении Две задачи 1. Создать структуру разделов как на сайте-источнике. Сайт на Китайском языке, но при помощи автоматизированного перевода всё ясно. Разделы взять как на сайте-источнике, но разбить их на два больших раздела: Фильмы и ...
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Для наполнения все есть.
Нужно наполнить 65 файлов, сделать за два дня. Начать с сегодняшнего.
Пример: joxi.ru/0KAgWDkTxanGAl
Только тому, у кого есть опыт работы в джумле.
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