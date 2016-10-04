Наполнить сайт Джумла

Пример источника файлов в приложении Две задачи 1. Создать структуру разделов как на сайте-источнике. Сайт на Китайском языке, но при помощи автоматизированного перевода всё ясно. Разделы взять как на сайте-источнике, но разбить их на два больших раздела: Фильмы и ...