Работа в сообществе "Ресторан Кино".

$50
Наполнение сайтовЗавершен1 заявка158 просмотров
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Работа над проектом "Киноменю" в сообществе "Ресторан кино" (http://vk.com/otsmotri)

10 лет назад
Silenseo
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
krehowetzcky
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$50
2 дня
Виктор отлично подошел к делу и довольно быстро поправил недостающие элементы в нужных разделах "Киноменю". Отлично обрабатывает информацию, не нужно объяснять по 2 раза + использует современный инструментарий для работы.
спасибо за задание! изложил все четко и грамотно. приятно работать.
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