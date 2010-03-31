Раскрутить финансовый форум

Нужно несколько человек для раскрутки финансового форума.

Задача: поумничать на форуме, но не более 5-6 сообщений в день, 5 рабочих дней в неделю.

Посоздавать свои темы, поотвечать другим в чужих темах.

Сообщения должны быть осознанными и касаться ветки форума.

Бюджет до 50грн в неделю на 1 человека (за 5 рабочих дней по 5-6 постов в день).

Цены в долларах и рублях не предлагать.