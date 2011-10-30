Узкоспециализированный каталог резюме и вакансий: http://www.engineering.ua/jobs Основные тематики, которым должны соответствовать резюме: 1) автоматизация (ключевые слова: автоматизация, КИП и А); 2) электротехника (ключевые слова: электроника, электроснабжение, электромонтаж); ...
Рассылка писем по контактам в яндекс каталоге
Необходимо сделать рассылку писем по сайтам в яндекс каталоге, по определенной тематике. Подробности в личку
Заявки фрилансеров
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