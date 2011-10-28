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Сбор информации по порталам недвижимости
1. Необходимо собрать список наиболее интересных с точки зрения потенциального покупателя баз данных по недвижимости (досок объявлений, порталов и т.д.)
Мы - агентство недвижимости. У нас в продаже множество объектов. Нам необходимо доносить эти данные до потенциальных покупателей.
Есть порталы по недвижимости, доски объявлений, публикующие эти объявления и так далее.
Нам необходимо наладить официальную постоянную работу с ними. Никакого спама! Мы готовы платить за размещение объявлений, если это требуется конкретному сайту и если он "стоит того", поэтому начинаем разрабатывать автоматический интерфейс, который экспортирует нашу актуальную базу в xml/txt и преобразует в формат, понятный чьей-то базе.
Но сейчас нам нужно составить список актуальных баз, не просто малопосещаемых сайтов, а список тех сайтов, на которые заходят люди в поисках недвижимости. И - экспортировать на них наши объекты, согласно договоренностям.
Многие порталы имеют такой интерфейс и предлагают им воспользоваться. Мне нужен полный список.
Примеры:
Прекрасно и даже без особой предварительной договоренности работает с XML-форматом
http://www.gdeetotdom.ru/images/static/uploads/price_22082011.pdf
Работают с XML, при этом просят 6 руб. за одно объявление. Нас это устраивает.
Прекрасно и даже без особой предварительной договоренности работает с XML-форматом
http://www.realestate.ru/banneradv.aspx#base
http://www.realestate.ru/Files/Prices/RealEstate_ru_Import_Requirement.doc
1000 руб. в месяц и можно размещать неограниченное количество объявлений. Кроме того, они сами производят импорт еще на кучу сайтов бесплатно.
http://www.avito.ru/help/servis_avtomaticheskoj_zagruzki_321
нужно позвонить, узнать, есть ли такое же по недвижимости
http://www.olx.ru/howtopartner.php
Интерфейс есть, нужно отправить предложение/вопрос
http://slando.ru/moscow/content/who.html
уточнить, есть ли возможность работы с XML
Мне бы просто продолжить этот список, довести его до конечного варианта. Большой плюс, если Вы разбираетесь в Московской недвижимости, у нас тогда есть шанс наладить долгосрочные отношения.
2. (Опционально)
По итогам формирования этого списка, если у Вас есть развитые навыки общения с контрагентами с целью достижения своей цели, мне бы надо всех их обзвонить (емейл все таки не-то) и получить от них нужные договоренности по работе с нами в xml-формате в плане размещения объявлений у них.
Ничего сверхестественнго мне не надо, просто стандартный звонок типа:
"добрый день, мы агентство недвижимости "...". Мы бы хотели размещать у Вас наши объявление о продаже наших объектов. Расскажите, пожалуйста, кто за это отвечает, как это можно сделать, бесплатно ли это, мы бы хотели сделать это в автоматическом режиме и так далее."
Конечно, если ответ категоричен - нет, мы этим не занимаемся, я не буду требовать от исполнителя любой ценой заключить с ними договор, но мне бы хотелось понимать объективные причины, почему нет.
Если желающих на эту подзадачу нет - я озадачу этим кого-нибудь из офис-менеджеров, отвлеку от текущих задач, поэтому это опционально.
3. Размещение чужих объектов по Москве и МО на нашем сайте.
Необходимо найти компании или базы данных, которые готовы официально предоставлять информацию о своих объектах недвижимости для размещения на нашем сайте.
У нас по ряду районов Москвы и Московской области пока не очень большое количество объектов, поэтому мы можем продавать чужие. Опять же никакого парсинга, только с согласия правообладателей.
Когда-то я находил предложение от какой-то довольно крупной базы данных по недвижимости, те готовы были предоставлять информацию по своим объектам при условии, что их будут размещать на сайте с количеством посетителей не ниже какой-то цифры. У нас хорошее количество посетителей, но я не могу вспомнить, что это был за сайт.
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