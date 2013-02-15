Создание страницы ВКОНТАКТЕ и Facebook

Требуется человек для размещения статей на сайте. Задача: есть 6 статей (две посчитал за одну, так как они совсем маленькие). Нужно разместить статьи на сайт и поработать с ними. Выделить заголовки, подзаголовки, абзацы, важную мысль, добавить ...