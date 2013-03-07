Заполнение интернет-магазина (Битрикс)

Есть база 1С с товаром (компьютерная техника, оргтехника, расходные материалы и т.д.). База - "боевая", т.е. товарные остатки меняются постоянно, поступает новый товар и т.д. Общее количество "активных" товаров - порядка 2'600 наименований. Ежемесячное прибавление - ~150..300 наименований из ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен контентщик(а может и два) на заполнение ИМ. Обязателен опыт с CMS 1с-Битрикс.
Тематика - авто, тюнинг, авто-аксессуары, авто-электроника
Заполнение как уже добавленных позиций (добавить картинку, описание, выставить значение свойств товара ), так и добавление новых.
С вас вилка цен за позицию и вилка количества за день. С выбранными свяжусь сам.
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