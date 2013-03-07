Заполнение интернет-магазина (Битрикс)

Нужен контентщик(а может и два) на заполнение ИМ. Обязателен опыт с CMS 1с-Битрикс.

Тематика - авто, тюнинг, авто-аксессуары, авто-электроника

Заполнение как уже добавленных позиций (добавить картинку, описание, выставить значение свойств товара ), так и добавление новых.

С вас вилка цен за позицию и вилка количества за день. С выбранными свяжусь сам.