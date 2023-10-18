Заполнение сайтов недвижимости

$80
Наполнение сайтовЗавершен1 заявка1 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Продолжаем по этому же файлу: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v_d2a3GMqraWoWCALNXcmOMmAzZZn8warHWuGLKu1gE/edit#gid=0

Сначала нужно добавить оставшиеся апартаменты, потом виллы из второй вкладки и объекты из третьей на второй отдельный сайт по Северному Кипру.

Доступы на второй сайт отправлю сюда чуть попозже.

3 месяца назад
guest_1694779478885
Украина
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Shurik0542
Александр 
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
7 часов назад
3 месяца назад
$80
15 дней
UAH
все сделано качественно и в срок, как и ранее
Все прошло просто великолепно! Буду очень рад дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству с Алексеем в дальнейшем. Всех благ, фортуны и успеха по жизни, мира, добра и крепкого здоровья. Мое почтение.