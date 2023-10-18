Заполнение сайтов недвижимости

Продолжаем по этому же файлу: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v_d2a3GMqraWoWCALNXcmOMmAzZZn8warHWuGLKu1gE/edit#gid=0

Сначала нужно добавить оставшиеся апартаменты, потом виллы из второй вкладки и объекты из третьей на второй отдельный сайт по Северному Кипру.

Доступы на второй сайт отправлю сюда чуть попозже.