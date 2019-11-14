Брендирование автомобиля

Наружная рекламаЗавершен17 заявок181 просмотр
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Нужно проработать дизайн обклейки автомобиля Форд Транзит в стиле сети ресторанов, с проработкой реальных размеров матерьяла для заказа в полиграфии.

5 лет назад
sushi-ushi
Илья 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
solnechnaya_lena
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$65
4 дня
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