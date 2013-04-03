Наружная реклама для турфирмы

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Цель: редизайн рекламных бордов, с применением, нового фирменного стиля.

Необходимо создать новый дизайн для 2+1 рекламных бордов.

Основные задачи:

• Контактные данные не менять.

• Применять новый логотип, элементы фирменного стиля.

Описание билбордов:

1. Вывеска над дорогой, левая + правая. Размеры: 4000х930 мм. (рамка 40 мм.)

2. Вертикальный билборд. Размеры: 1180х1980 мм (рамка 40 мм.)

Во вложении:

- Краткое ТЗ + макеты существующих бордов

- Элементы нового корпоративного стиля

12 лет назад
avisor
40 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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