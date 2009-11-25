Нужен креативный плакат формата A5

Задача: Есть видеоролики Есть вектор, сверстаннный под видеоролик - все элементы. Есть лого. Есть схема как должно на баннере располагаться лого и позиции - прописано где адрес, где позиция, где кто находится. Есть уже вырезанные на прозрачный фон позиции в ...