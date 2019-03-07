Штендер Гранитные изделия

Нужно проработать дизайн обклейки автомобиля Форд Транзит в стиле сети ресторанов, с проработкой реальных размеров матерьяла для заказа в полиграфии.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать штендер для размешения в проходных местах. Тематика, гранитные изделия.
Сбрасывайте заявки, в беседе опишу ТЗ.
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