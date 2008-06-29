Dovecot + exim + плагины

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен5 заявок169 просмотров

Есть сервер, ОС CentOs 5/PHP5, панель DirectAdmin, стоит dovecot + exim.

1. Запретить серверу отправлять письма без авторизации пользователей, т.е. настроить dovecot и exim.

2. Установить Webalizer или AwStats.

3. Установить плагины для ДиректАдмина: SMTP Usage Stats и Stats Control.

CentOSPHPSMTP
17 лет назад
nakovi
50 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

fozzya
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва
17 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Один из тех заказчиков с кем стоит сотрудничать длительное время. Знает чего хочет от исполнителя, точно и правильно формулирует свои мысли. Оплачивает вовремя, нигде не теряется. Понравилось с ним работать, будем сотрудничать дальше.

Заявки фрилансеров

fozzya
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва
17 лет назад