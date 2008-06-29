Dovecot + exim + плагины

Один из тех заказчиков с кем стоит сотрудничать длительное время. Знает чего хочет от исполнителя, точно и правильно формулирует свои мысли. Оплачивает вовремя, нигде не теряется. Понравилось с ним работать, будем сотрудничать дальше.