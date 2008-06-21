Необходимо найти rss каналы необходимой тематики и настроить шаблон для парсинга полной новости в dle. Требуется около 100 лент разных тематик.
Требуется создать почтовый сервер
Сумбурные (сорри) требования:
1. Обязателен антивирус.
2. Обязателен антиспам, в том числе:
2.1. возможность ведения списков заблокированных доменов и ip,
2.2. возможность (автоматически) пользоваться сервисами типа spamcom и ему подобными,
2.3. глобально - эффективность на уровне Спамообороны Яндекса,
3. Веб-интерфейс для:
3.1. заведения ящиков (аккаунтов), изменения их размера, настроек антивируса (включен/выключен), степени агрессивности антиспама, сюда же - логином доджен быть e-mail,
3.2. юзверов, т.е. вебмейл,
3.2.1. юзверы через эту веб-морду должны иметь возможность менять пароли на свой ящик, степень агрессивности антиспама, включать и выключать антивирус (хотя антивирус - это не обязательно),
4. Почтовый сервер должен уметь поддерживать несколько доменов второго уровня (в зоне .ru).
5. Почта, отправляемая внутри одного домена от одного сотрудника другому не должна выходить за пределы сервера, должна падать в целевой ящик мгновенно.
6. Возможность создавать внутри одного домена списки рассылки (пишем на один алиас - получает несколько пользователей).
7. Парольная авторизация пользователей на smtp (такая же, как и на pop), а также - обязательно - авторизация по IP без логинов и паролей.
8. Возможность работы с IMAP приветствуется.
9. Возможность для каждого пользователя установить автоответчик на свой e-mail на некоторое время и/или переадресовывать все письма на другой e-mail.
10. ЖЕЛЕЗНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ.
11. Предпочтительно - xBSD, хотя Linux тоже рассматривается.
12. Желательно все задокументировать, а также - мануал для чайника, который будет "админить" - как создавать ящики, как настраивать антиспам и пр. и пр.
13. Все это необходимо настроить на виртуальном жестком диске для VMware Server, поэтому предпочтительно - МОСКВА, т.к. забирать буду скорее всего на свой внешний HDD, хотя, по договоренности, можно и залить куда-нибудь. Виртуальный HDD должен быть размером гигов 40 и быть "автономным", т.е. все необходимые разделы под систему, настройки и данные (партиции, слайсы и пр.) должно быть только на нем. У кого проблемы с местом на харде и есть возможность-желание заняться этим - хард могу привезти-передать на время работ.
Это не железные требования, т.к. пишет их новичек в мире xNIX, поэтому - пишите все варианты с указанием попунктно, обсудим, что можно сделать, что невозможно.
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