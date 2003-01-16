Добрый день. Необходимо поднять socks5 на VPS сервере. Пишите сразу свой номер icq. Спасибо.
Настроить mod_layout 5.1 на Apache 2.2.8
Установку сделал сам, а настроить не могу, требуется помощь.
Надеюсь на быстрое решение вопроса.
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