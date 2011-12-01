Настройка сервера 2003

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Завершен5 заявок231 просмотр

нужен толковый человек для настройки сервера 2003 R2 для подцепления к нему нескольких тонких клентов.

требования: опыт настройки терминального сервера, проживание Москва/МО

м. Новогиреево

14 лет назад
webvek
Антон 
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$150
1 день
Все сделал очень быстро, даже несмотря на возникшие проблемы с заменой железа, я доволен! Все работает. Могу порекомендовать Виктора как ответственного исполнителя.
Было приятно работать. Четко объяснил задачу, вовремя оплатил выполненную работу. Рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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