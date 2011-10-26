Linux Биллинг на 1000 абонентов + веб морда, Учет трафика через NAT и PPPoE, регулировка скорости по группам абонентов, регулировка также скорости внутрелокальной скорости, веб морда приятная на вид и учет трафика по дате (начать ...
Сделать прямую связь ip-камеры с FMS через WOWZA
Свой сервер. Установлена FMS, работает ip-камера
1) Сделать прямую связь ip-камеры AXIS с FMS через WOWZA (WOWZA нужно установить бесплатную версию)
Некоторые инструкции об этом есть в интернет
Также необходим автоматический контроль зависания с перезагрузкой.
2) Настроить ip-камеру на запись (по ручному тригеру) прямо на сервер.
3) Автоконвертация записываемого видео с камеры в flv
4) Небольшая интеграция трансляции с видео приложением джумлы
Таким образом нужен админ+программист в одном лице. Желательно не на один раз и не психический.
Оплата примерно 5 дол в час
Заявки фрилансеров
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