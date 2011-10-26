Сделать прямую связь ip-камеры с FMS через WOWZA

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Закрыт3 заявки174 просмотра

Свой сервер. Установлена FMS, работает ip-камера

1) Сделать прямую связь ip-камеры AXIS с FMS через WOWZA (WOWZA нужно установить бесплатную версию)

Некоторые инструкции об этом есть в интернет

Также необходим автоматический контроль зависания с перезагрузкой.

2) Настроить ip-камеру на запись (по ручному тригеру) прямо на сервер.

3) Автоконвертация записываемого видео с камеры в flv

4) Небольшая интеграция трансляции с видео приложением джумлы

Таким образом нужен админ+программист в одном лице. Желательно не на один раз и не психический.

Оплата примерно 5 дол в час

Joomla
14 лет назад
vcdas
Влад 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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