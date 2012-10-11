Необходимо произвести настройки на сервере куда перенесен сайт Windows хостинг, база данных MSSQL
Настроить SAMBA
Локальная сеть без домена. Есть сервер на AltLinux Centaurus. Есть Samba, есчть Swat. Расшарены папки по отделам плюс одна общая папка, всего 5 папок. Все заходят как гости - всё работает. Задача: настроить доступ к папкам по логину\паролю: каждый отдел - к своей папке, руководители - ко всем папкам, все - к папке Obmen. Security = share.
Предоставлю доступ по SSH к серверу и RDP к машине в сети для тестов.
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