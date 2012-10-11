Настроить SAMBA

Локальная сеть без домена. Есть сервер на AltLinux Centaurus. Есть Samba, есчть Swat. Расшарены папки по отделам плюс одна общая папка, всего 5 папок. Все заходят как гости - всё работает. Задача: настроить доступ к папкам по логину\паролю: каждый отдел - к своей папке, руководители - ко всем папкам, все - к папке Obmen. Security = share.

Предоставлю доступ по SSH к серверу и RDP к машине в сети для тестов.