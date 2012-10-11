Нужно заменить apache на php-fpm, закрыть доступ к ссх и фтп с любых ипов кроме нужны и перекинуть ссх и фтп на не стандартный порт. Всё это дело работает на freebsd.
Настройка сайта на Windows-хостинге
Необходимо произвести настройки на сервере куда перенесен сайт
Windows хостинг, база данных MSSQL
Заявки фрилансеров
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