Настройка сайта на Windows-хостинге

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Закрыт3 заявки117 просмотров

Необходимо произвести настройки на сервере куда перенесен сайт

Windows хостинг, база данных MSSQL

13 лет назад
seriys
Сергей 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров