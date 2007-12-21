ПРоблемы с отправкой почты - 2

$15
Настройка сервера/ПОЗавершен4 заявки179 просмотров
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На сервере FreeBSD перестала отправляться почта. В лог файле /var/logs/maillog много разных ошибок. В частности:

stat=User unknown

stat=Deferred: 451 bad reverse DNS

stat=Deferred: Name server: mx3.km.ru.: host name lookup failure

stat=Deferred: Connection refused by mx1.listl.ru.

и другие...

Но до некоторых адресатов почта доходит.

Надо проконсультировать по ICQ, что делать. Готов представить любые лог файлы, любые конфигурационные файлы. Вознаграждение - $15. Или больше, если "работа" окажется трудоемкой.

ICQ - 198981464

16 лет назад
borzih
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
SimakinK
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$5
Быстро откликнулся, принял меры. Четко и понятно проконсультировал.
всё отлично! было...
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