Проект VPN

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен19 заявок528 просмотров

Нужно создать выход в Интернет посредством VPN - задача сразу скажу

со своими особенностями, разные сервера, разные системы,

буду уже все рассказывать подробно исполнителю.

17 лет назад
SweetCat
Andrey Kuzmin 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

oceansymphony
Александр 
61 год
19 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
VPN гуру :) Рекомендую! В процессе изучения нашей специфики Александр перепробовал разные варианты VPN-серверов и в итоге он настроил наиболее лучший для нашей сложной локальной сети со стационарными и мобильными подключениями.
Все нормально - заказчик четок и понятен, нет пустых разговоров и смены идей проекта, финансовые вопросы тоже решаются четко.

Заявки фрилансеров

oceansymphony
Александр 
61 год
19 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад