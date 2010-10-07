Установка Redmine

Настройка сервера/ПОЗавершен8 заявок153 просмотра
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Требуется установить Redmine на хостинг.

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13 лет назад
Maks-0906
Максим 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
asdffdsa
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Установил redmine. Все грамотно и быстро. Доволен исполнителем.
Приятный в общении заказчик, не затягивает с оплатой, доволен сотрудничеством.
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