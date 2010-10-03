Защита от DDOS на VPS

Требуется настроить виртуальный сервер для защиты от мелких ддос атак. Как вариант, воспользоваться предложенным в статье http://www.exploit.in/forum/index.php?showtopic=31466 методом, т.е. через установку mod_evasive и mod_dosevasive.

Собрал за сутки около 6000 ботов, но постоянно добавляются новые, поэтому от файервола толку мало.