Защита от DDOS на VPS

Необходимо настроить почтовые серверы на VPS-хостинге (избавить, в частности, от потока спама). Проверить другие основные настройки сервера. Так как четкое ТЗ отсутствует, то, во избежание недопонимания в дальнейшем, высылайте приватным сообщением перечень работ, которые планируете ...
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Требуется настроить виртуальный сервер для защиты от мелких ддос атак. Как вариант, воспользоваться предложенным в статье http://www.exploit.in/forum/index.php?showtopic=31466 методом, т.е. через установку mod_evasive и mod_dosevasive.
Собрал за сутки около 6000 ботов, но постоянно добавляются новые, поэтому от файервола толку мало.
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