Настройка и администрирование voip сервера

Компания ООО "Лигалайн" открывает для себя новое направление ip-телефонию , на данный момет происходит получение всех необходимых лицензий.

В данный момент в нашу команду требуется администратор сервера у которого есть опыт работы в подобной сфере ( сервер скорее всего буде asterisk ) работа удаленно

На данный момент рассматриваем долевое распределение средств. Администратор будет получать 10% от прибыли компании . Остальное все с нас(поиск клиентов итд)

Кому интересно ждем вас в icq 551815203