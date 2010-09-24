Выделенные сайты под фильмы онлайн: провести аудит

Необходимо настроить почтовые серверы на VPS-хостинге (избавить, в частности, от потока спама). Проверить другие основные настройки сервера. Так как четкое ТЗ отсутствует, то, во избежание недопонимания в дальнейшем, высылайте приватным сообщением перечень работ, которые планируете ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно провести аудит предложений серверов под задачу: показывать фильмы онлайн с сервера людям (посещаемость 100к в сутки).
То есть интересует: где и какие сервера снимать, сколько их нужно, цены (максимальные - минимальные), как быть с таким трафиком (бесплатный ли он или платный) и т.д.
То есть от А до Я - под задачу (с ссылками, описаниями серверов и т.д.)
Срочно - аська 133два8один4
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