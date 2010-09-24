Выделенные сайты под фильмы онлайн: провести аудит

Нужно провести аудит предложений серверов под задачу: показывать фильмы онлайн с сервера людям (посещаемость 100к в сутки).

То есть интересует: где и какие сервера снимать, сколько их нужно, цены (максимальные - минимальные), как быть с таким трафиком (бесплатный ли он или платный) и т.д.

То есть от А до Я - под задачу (с ссылками, описаниями серверов и т.д.)

Срочно - аська 133два8один4