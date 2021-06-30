Требуется удалить фон с 20 фотографий цыплят и обеспечить цветовую согласованность изображений. Работы предназначены для интернет-магазина. Укажите цену за одно фото.
Фото товаров для сайта
Здравствуйте
Наш сайт mzs.com.ua
Продаём автовышки и запчасти
Нужна отправка, ретушировка фото и вставка в шаблоны для фото на сайт
Напишите мне, пожалуйста, в телеграм, попробуем поработать
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Обработка фотографий38 заявокЗакрыт4 года назад
- $3
Требуется удалить надпись 'ОБРАЗЕЦ' с фотографии. Необходимо обеспечить качественную обработку изображения, сохранив его оригинальный вид.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен4 года назад
- $20
Требуется обработать 5 фотографий для инфографики товара на маркетплейсе. Задача заключается в улучшении качества изображений, чтобы они выделялись среди конкурентов. Примеры для вдохновения будут предоставлены.Обработка фотографий49 заявокЗакрыт4 года назад
Задача заключается в создании портрета из предоставленной фотографии. Необходимо провести ретушь, изменить фон, удалить лишние предметы и подобрать новую одежду. Фотография имеет ограниченное качество, поэтому требуется тщательная работа для достижения лучших результатов для печати.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен4 года назад
- $2
Требуется улучшить качество фотографии с помощью профессиональной обработки. Задача включает в себя ретушь и коррекцию для достижения наилучшего результата.Обработка фотографий55 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо обработать несколько фотографий. Включает смену фона и глубокую обработку для двух семейных фото, черно-белую обработку для фото папы с сыном и редактирование фотографий детей на лошади с добавлением сюжетных предметов. Требуются идеи по реализации и примеры работ.Обработка фотографий11 заявокЗакрыт4 года назад
- $5
Требуется профессиональная обработка фотографий в Photoshop. Необходимо улучшить качество изображений, а также придать стиль с учетом представленных примеров. Ожидается внимание к деталям и творческий подход.Обработка фотографий13 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо выполнить обработку свадебных фотографий: ретушь, устранение пятен и прыщей, сглаживание кожи, коррекция контраста глаз и губ. Также требуется пластика лица и рук при необходимости. Важно уделить внимание деталям для достижения качественного результата.Обработка фотографий2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется изменить текст на нескольких изображениях с использованием графических программ. Необходимо обеспечить качественную обработку фотографий и предоставить итоговые изображения с обновленным текстом.Обработка фотографий76 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется вырезать персонажа из исходного фото, убрав задний фон. Итоговые файлы должны быть предоставлены в формате PSD и PNG. Важно, чтобы края персонажа были аккуратными и без шероховатостей.Обработка фотографий108 заявокЗакрыт4 года назад