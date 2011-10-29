Из существующих фото создать аватарку для соцсети

Хочу создать аватарку для социальной сети livelib.ru - социальная сеть для читателей. Хотелось, создать некий красивый образ (в кресле, с книгами, дизайном)... Чтобы было приятно самому и другим. Должна казаться реальной фотографией а не фотошопом. Все нужно сделать гармонично - фон, поза, цвета, одежда и так далее. Мои фото здесь http://vk.com/eapanov. Возможно ли это? Сколько стоит?

больше всего понравилась фотка мальчика с книгой - цвета, поза, фон...