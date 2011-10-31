Самим некогда заниматься. Есть 20 фоток продукции несложной (запорные пластиковые пломбы) в высоком разрешении. Нужно вырезать задний фон, качественно обработать фотки (убрать блики, дорисовать/конрастировать края, и т.д.). Цену прошу указывать за пачку из ...
Убрать фон
Убрать фон с двух фото что в приложении.
Тоесть должны быть учебники на белом фоне !
Жду Ваших предложений приоритет цене !
Сроки - час
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