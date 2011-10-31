Убрать фон

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен27 заявок457 просмотров

Убрать фон с двух фото что в приложении.

Тоесть должны быть учебники на белом фоне !

Жду Ваших предложений приоритет цене !

Сроки - час

14 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

Leshii_lesha
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Очень оперативно !!!! Спасибо ! Рад был сотрудничеству !
Отличный заказчик.Вежливость, своевременная оплата, чёткое ТЗ.Всем рекомендую

Заявки фрилансеров

Leshii_lesha
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад