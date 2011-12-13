Обработка 20 фотографий продукции.

Самим некогда заниматься. Есть 20 фоток продукции несложной (запорные пластиковые пломбы) в высоком разрешении.

Нужно вырезать задний фон, качественно обработать фотки (убрать блики, дорисовать/конрастировать края, и т.д.).

Цену прошу указывать за пачку из 20 штук. Сроки так же не забывайте.

Свои предложения озвучивайте пожалуйста исключительно в рамках данного тендера. Иными средствами коммуникации (личка, АйСиКью, е-маил, голубиная почта, телефон, факс) мы предложения не принимаем, и такого рода сообщения нами игнорирются. Если пренебрегли данным условием и написали нам, к примеру, на е-маил и оставили заявку в т.ч. и в тендере, то в итоге в тендере ваше предложение не будет рассмотрено. Отнеситесь пожалуйста к этому внимательно.

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