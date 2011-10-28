Обработка фотографий

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  2. Обработка фотографий
Закрыт70 заявок657 просмотров

Нужно качественно и аккуратно обрезать фон в фотографиях (200 штук).

14 лет назад
KLAR
Клэр 
43 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров