Легкая и хорошо оплачиваемая работа в фотошопе

$2
Обработка фотографийЗакрыт15 заявок613 просмотров
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Добрый день! Убедительная просьба, пусть за дело берется профессионал, а не дилетанты. Нужно сделать печать в фотошопе 

6 лет назад
MakarovMaksim
Макаров 
36 летСингапур
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад