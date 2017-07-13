Подретушировать фотки

Это так называемые 3D фото из музея Воображариум. Надо красиво подретушировать, чтобы не бросалась в глаза линия между стеной и полом. А также убрать ненужные тени на стенах и на полу, чтобы фото казались еще более реалистичными.

Например, тут (взято с их сайта) границу между полом и стеной почти не видно и смотрится эффектно :)

http://museum-3d.ru/wa-data/public/photos/01/03/301/[email protected]

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