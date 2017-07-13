Подретушировать фотки

$17
Обработка фотографийЗавершен6 заявок210 просмотров
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Это так называемые 3D фото из музея Воображариум. Надо красиво подретушировать, чтобы не бросалась в глаза линия между стеной и полом. А также убрать ненужные тени на стенах  и на полу, чтобы фото казались еще более реалистичными.

Например, тут (взято с их сайта) границу между полом и стеной почти не видно и смотрится эффектно :)

http://museum-3d.ru/wa-data/public/photos/01/03/301/[email protected] 

1000р на карту, телефон или Яндекс деньги.

6 лет назад
DenisD
Денис 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
1taly
45 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$17
1 день
Все отлично!! рекомендую Светлану.
Спасибо за сотрудничество. Рекомендую.