Обработка фото

У меня есть 4 фото меня на сером фоне. Задача сделать фон: 1) бледно-голубым 2) белым. И пересохранить фото так, чтобы они были не более 500 КБ. Оплатить могу только с Киви. Нужно сегодня, быстро. Сообщите плз сроки ...