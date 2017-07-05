Легкая работа, кто разбирается в фотошопе

Здравствуйте. Есть несколько фотографий. Образец во вложении. Материал везде один и тот же, отличается цвет и ракурс. На материал на фото нужно нанести изображения и надписи так, чтобы он выглядел как будто покрашен краской. Важно! Нужна полная достоверность. У ...