Редактирование фото для сайта

Обработка фотографийЗавершен67 заявок647 просмотров
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Есть 50 фотографий. 

Задача:

1) обрезать фон

2) наложить логотип

3) сделать цветокоррекцию

6 лет назад
Vladimirmoldova
46 летМолдова
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Gatyla
Богдан 
50 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
день назад
6 лет назад
$1
1 день
Фрилансер справился с работой быстро и качественно. Все мои пожелания были им услышаны и реализованы. Всегда был на связи. Остались только положительные эмоции от работы с ним.
Чітка задача, чіткі вимоги, постійний зв’язок, оплата без проблем. Рекомендую.