Редактирование фото для сайта

Здравствуйте. Есть несколько фотографий. Образец во вложении. Материал везде один и тот же, отличается цвет и ракурс. На материал на фото нужно нанести изображения и надписи так, чтобы он выглядел как будто покрашен краской. Важно! Нужна полная достоверность. У ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 50 фотографий.
Задача:
1) обрезать фон
2) наложить логотип
3) сделать цветокоррекцию
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