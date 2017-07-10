Сделать белый фон на фотографиях (8шт.)

$5
Обработка фотографийЗавершен9 заявок289 просмотров
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Необходимо сделать белый фон на восьми фотографиях. Можно с тенью, можно без.

6 лет назад
Andrey4
Андрей 
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
valgeor
52 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад
$5
1 день
Валерий все сделал качественно и в срок!
Сотрудничеством с Андреем доволен! Рекомендую.