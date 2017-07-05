Поменять цвет волос

Обработка фотографийЗакрыт22 заявки318 просмотров
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Задачи:

исходная фото (темные волосы) поменять на цвет волос как в примере. 

цены в проект

6 лет назад
upgrade
Илья 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад