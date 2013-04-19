Требуются ретушеры. Нужно обрабатывать фотографии интерьеров квартир, отелей, хостелов, гостиниц. Около 100 фото в день. Работа только с файлами RAW. Необходимо выполнить тестовое задание по обработке наших фото (см. в приложении), обрабатываете ...
Необходимо качественно обработать 3 фотографии
Есть 3 фотографии, необходимо их обработать, убрать задний фон, подретушировать и откоректировать цвета.
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