Необходимо качественно обработать 3 фотографии

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен1 заявка145 просмотров

Есть 3 фотографии, необходимо их обработать, убрать задний фон, подретушировать и откоректировать цвета.

12 лет назад
Armandojan
Андрей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

OlagR
Роман 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$10
1 день
Роман очень оперативно справился с задачей, сделал всё качественно, даже более чем! Буду в дальнейшем обращаться!
Отличный заказчик. Полное взаимопонимание и своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

OlagR
Роман 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

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