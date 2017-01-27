Обработать 16 фотографий ножа с металлической поверхностью.

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Завершен30 заявок386 просмотров

Для интернет-магазина, требуется обработать 16 фотографий ножа из нержавеющей стали:

1. С металлической поверхности ножа и лезвий, удалить: отражение фотографа, царапины, пылинки, вмятины, надписи.

2. Металлической поверхности ножа и двум лезвиям, придать цвет нержавеющий стали.

P.s. Чёрную ручку ножа, капусту, разделочную доску, руку человека - обрабатывать не нужно.

Зона обработки - выделена красной рамкой.

Обработать нож нужно до состояния как на фото №3. (Фото где только один нож).

8 лет назад
Expertsorokin
Влад 
33 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

White_Tiger
36 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$18
1 день
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White_Tiger
36 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад