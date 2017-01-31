Здравствуйте, коллеги! Нужно ДОРАБОТАТЬ фотографии, убрать лишние цвета вокруг объекта и перевести в чисто белый цвет. Сейчас вокруг объекта есть ореол, его нужно убрать. Как вы будете это делать, автоматически через экшены или ...
Обработка, ретушь портретов
По вашим работам видела, что вкус у вас есть, и сделаете всё как надо,
но на всякий случай лучше опишу свои пожелания.
Итак:
1. Фон. Меня мои белые обои вполне утраивают, но отражение окна
хотелось бы убрать, и с фона, и с меня (такого ужаса немного, в
основном он меня не задевает, и его можно просто обрезать). Если есть
какие-то творческие предложения - мне интересно ))
2. Фейс. Подровнять цвет лица, но аккуратно. Морщины и мешки
под глазами мне не мешают (их оставим, они добавляют характера), а вот угри и красные пятна по лицу - да, их
надо убрать вместе с лишним блеском.
3. Зубы у меня пока свои, поэтому кривые и желтые. Посмотрите со
стороны, если это сильно заметно, надо их слегка высветлить
(голливудская улыбка не нужна, просто поприличней).
4. Фотки обрезаем до стандартных вертикальных (там только пара фото,
на которых я с манекеном - их оставим в альбомном положении).
5. Тени. Это сложно описать. Хочется больше теней и контраста, чтобы
получились т.н. "харАктерные" портреты.
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