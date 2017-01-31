Обработка, ретушь портретов

По вашим работам видела, что вкус у вас есть, и сделаете всё как надо,

но на всякий случай лучше опишу свои пожелания.

Итак:

1. Фон. Меня мои белые обои вполне утраивают, но отражение окна

хотелось бы убрать, и с фона, и с меня (такого ужаса немного, в

основном он меня не задевает, и его можно просто обрезать). Если есть

какие-то творческие предложения - мне интересно ))

2. Фейс. Подровнять цвет лица, но аккуратно. Морщины и мешки

под глазами мне не мешают (их оставим, они добавляют характера), а вот угри и красные пятна по лицу - да, их

надо убрать вместе с лишним блеском.

3. Зубы у меня пока свои, поэтому кривые и желтые. Посмотрите со

стороны, если это сильно заметно, надо их слегка высветлить

(голливудская улыбка не нужна, просто поприличней).

4. Фотки обрезаем до стандартных вертикальных (там только пара фото,

на которых я с манекеном - их оставим в альбомном положении).

5. Тени. Это сложно описать. Хочется больше теней и контраста, чтобы

получились т.н. "харАктерные" портреты.