Обработка, ретушь портретов

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен13 заявок167 просмотров

По вашим работам видела, что вкус у вас есть, и сделаете всё как надо,

но на всякий случай лучше опишу свои пожелания.

Итак:

1. Фон. Меня мои белые обои вполне утраивают, но отражение окна

хотелось бы убрать, и с фона, и с меня (такого ужаса немного, в

основном он меня не задевает, и его можно просто обрезать). Если есть

какие-то творческие предложения - мне интересно ))

2. Фейс. Подровнять цвет лица, но аккуратно. Морщины и мешки

под глазами мне не мешают (их оставим, они добавляют характера), а вот угри и красные пятна по лицу - да, их

надо убрать вместе с лишним блеском.

3. Зубы у меня пока свои, поэтому кривые и желтые. Посмотрите со

стороны, если это сильно заметно, надо их слегка высветлить

(голливудская улыбка не нужна, просто поприличней).

4. Фотки обрезаем до стандартных вертикальных (там только пара фото,

на которых я с манекеном - их оставим в альбомном положении).

5. Тени. Это сложно описать. Хочется больше теней и контраста, чтобы

получились т.н. "харАктерные" портреты.

8 лет назад
marinkasv
Марина 
38 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

nwg1
39 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$6
3 дня
Наташа, вы, как всегда - великолепны! Сделано все качественно, профессионально и с учетом всех моих заморочек! Именно то, что я хотела - отличные характерные портреты. Наслаждаюсь собственным нарциссизмом ))) Спасибо большое!
Постоянно работаю с Мариной. Точно знает, что хочет получить, умеет понятно и грамотно объяснить всё до мелочей. Помогает увидеть упущенные детали. В общем, всё отлично!

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nwg1
39 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад