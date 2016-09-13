Обработка фото

Обработать img Кол-во 23 штуки Размер ~ 200*244 Сделать под фон, немного поменять цветность, окантовку, т.е. что бы сочеталось с фоном Сделать все одного размера и формата Пример предоставляется Пишем ценник. Оплата предпочтительно ЯД
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Белый фон заменить на прозрачный.
Окончательный формат фотографии - png
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