Обработка фото

Обработка фотографийЗакрыт1 заявка145 просмотров
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Белый фон заменить на прозрачный. 

Окончательный формат фотографии - png

7 лет назад
casfull
27 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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