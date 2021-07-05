Требуется разработка заставок и превью для видео на YouTube канале. Необходимо обработать фотографии и создать привлекательный дизайн. Последние три превью являются образцом для вдохновения. Примеры работ являются основой для отбора исполнителя.
Обработка фото для интернет сайта.
Добрый день
Нужен фотошопер для несложной работы. Обработка фото для интернет сайта. Есть готовый psd файл с фоном и всем остальним.
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