Обработка фото для интернет сайта.

Необходимо обработать несколько фотографий. Включает смену фона и глубокую обработку для двух семейных фото, черно-белую обработку для фото папы с сыном и редактирование фотографий детей на лошади с добавлением сюжетных предметов. Требуются идеи по реализации и примеры работ.