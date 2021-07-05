Замена фона в рендерах

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт17 заявок1551 просмотр

Необходимо произвести замену материала на рендере/фото интерьера на мозаику из задания. Конкретно в этом задании на выходе должны получиться две папки, в каждой из которых будет изображение интерьера и файл с текстурой

мозаики с затиркой на разных слоях в формате psd. Полное техническое задание с

заданием брать по ссылке с Яндекс диска (формат Word). ССЫЛКА https://disk.yandex.ru/d/UX-2MwGEFWOP3A В задании имеется папка "пример состава конечной работы", которая является образцом конечной папки с работой, которую мы

должны получить в итоге. Если нас устроит качество выполненной работы и мы сойдемся с Вами по стоимости, то такая работа по замене материала на изображениях будет на

постоянной основе.

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