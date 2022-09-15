Подготовка фото к печати

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен1 заявка56 просмотров

Дам ссылку на Яндекс диск 16 фото

3 года назад
guest_16621109340185
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

koledgoy007
Николай 
24 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$15
1 день
Не первый раз работаем, все отлично
Все как всегда отлично, коммуникация на высоте. Прекрасная постановка задачи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

koledgoy007
Николай 
24 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад

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