Ретушь фото

Обработка фотографийЗавершен12 заявок355 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно отретушировать это фото и отделить его от фона.

Прислать исходник в .png

Сделать максимально качественно, фото будет использоваться для обложки трека.

Выровнять по теням. 

Убрать ШУМ.

3 года назад
vlad_rubatskij
23 годаБеларусь
5 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
excccp
Юрий 
51 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад
3 года назад
$5
1 день
Работы выполнил быстро, как только принял заявку, то сразу взялся за заказ! Рекомендую!
Все хорошо, рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Научить нейросеть убирать копирайты/логотипы/вотермарки

    $50000

    1. Парсеры парсят с авито/cian/яндекс квартиры с фото и кладут фото в папку. В день примерно 800 квартир. 1 папка=все фото по этой квартире от 3-25 фото. id квартиры в бд = названию папки. например "34523" 2. ...

    Обработка фотографий4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Аватар

    Нужно сделать: 1) Сделать Фон белым 2) Улучшить качество картинки 3) Черным сделать более черным 4) Надпись "Автосервис" размером как " самообслуживание" 5)"самообслуживание" сделать покрупнее чем " Автосервис" 6) Подчеркивание более контрастным Все это должно локанично смотреться на аватаре инстраграм

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Качественно вырезать объэкт (убрать задний фон) и разместить лого

    Есть фото, есть исходники. Надо качественно вырезать в фотошопе, убрать фон, поработать с волосами и добавить лого на ноутбук. Фото как есть, плохо прорисованы волоси и ноут плохо вырезан. Исходники вышлю после.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Удаление логотипов массово нейросеть

    1. Нужен на линуксе сервис для авто удалению  логотипа [url=https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/2-k._kvartira_416_m35_et._2079714638]с[/url] avito cian яндекс недвижимость 2. Реализация через нейросеть. 3. цена обсуждаема. 4. Пжл пишите: 4.1. Как предлагаете реализовать. 4.2. Какая стоимость. 4.3. Какой срок реализации задачи.

    Обработка фотографий3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Шапка канала для Ютуб

    Здравствуйте , мне нужно сделать шапку канала на Ютуб вот требования заказчика . Напиши лучше что я разрушитель стереотипов и топ 7 тик ток блогеров Донбасса и фото его на шапке канала и имя Vitalik Malik. Фото ...

    Обработка фотографий34 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Шапка для канала Ютуб

    Здравствуйте , мне нужно сделать шапку канала на Ютуб вот требования заказчика . Напиши лучше что я разрушитель стереотипов и топ 7 тик ток блогеров Донбасса и фото его на шапке канала и имя Vitalik Malik. Фото ...

    Обработка фотографий21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен мастер по фотошопу

    Здравствуйте уважаемые мастера и мастерицы! Есть порядка 500 фото. Необходимо вырезать на единый фон (белый), цветокоррекцию поправить и размер для всех фото галереи сайта привести в однин формат, а также улучшить качество по мере возможности. ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Макет для УФ печати

    Добрый день. Наша компания для украшения интерьера в салоне использует листы дсп с нанесенным изображением УФ печати. Прикрепляю файл прошлого проекта. Компания, которая делала ранее УФ печать отказывается отдать оригинал макета. ( а нам ...

    Обработка фотографий11 заявок
    Закрыт
    3 года назад