Ретушь фото

1. Парсеры парсят с авито/cian/яндекс квартиры с фото и кладут фото в папку. В день примерно 800 квартир. 1 папка=все фото по этой квартире от 3-25 фото. id квартиры в бд = названию папки. например "34523" 2. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно отретушировать это фото и отделить его от фона.
Прислать исходник в .png
Сделать максимально качественно, фото будет использоваться для обложки трека.
Выровнять по теням.
Убрать ШУМ.
- Похожие заказы
- $50000Обработка фотографий4 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно сделать: 1) Сделать Фон белым 2) Улучшить качество картинки 3) Черным сделать более черным 4) Надпись "Автосервис" размером как " самообслуживание" 5)"самообслуживание" сделать покрупнее чем " Автосервис" 6) Подчеркивание более контрастным Все это должно локанично смотреться на аватаре инстраграмЗавершен3 года назад
Есть фото, есть исходники. Надо качественно вырезать в фотошопе, убрать фон, поработать с волосами и добавить лого на ноутбук. Фото как есть, плохо прорисованы волоси и ноут плохо вырезан. Исходники вышлю после.Завершен3 года назад
1. Нужен на линуксе сервис для авто удалению логотипа [url=https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/2-k._kvartira_416_m35_et._2079714638]с[/url] avito cian яндекс недвижимость 2. Реализация через нейросеть. 3. цена обсуждаема. 4. Пжл пишите: 4.1. Как предлагаете реализовать. 4.2. Какая стоимость. 4.3. Какой срок реализации задачи.Обработка фотографий3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $15
Необходимо выбрать 3-5 фотографий из 15, и обработать их для Тиндера для лучшей конверсии профиля в парыОбработка фотографий122 заявкиЗакрыт3 года назад
Здравствуйте , мне нужно сделать шапку канала на Ютуб вот требования заказчика . Напиши лучше что я разрушитель стереотипов и топ 7 тик ток блогеров Донбасса и фото его на шапке канала и имя Vitalik Malik. Фото ...Обработка фотографий34 заявкиЗакрыт3 года назад
- $7
Необходимо отделить изображения от фона и сохранить в PNG Всего 30 изображений. Надо сделать быстро и аккуратноЗавершен3 года назад
Здравствуйте , мне нужно сделать шапку канала на Ютуб вот требования заказчика . Напиши лучше что я разрушитель стереотипов и топ 7 тик ток блогеров Донбасса и фото его на шапке канала и имя Vitalik Malik. Фото ...Обработка фотографий21 заявкаЗакрыт3 года назад
Здравствуйте уважаемые мастера и мастерицы! Есть порядка 500 фото. Необходимо вырезать на единый фон (белый), цветокоррекцию поправить и размер для всех фото галереи сайта привести в однин формат, а также улучшить качество по мере возможности. ...Завершен3 года назад
Добрый день. Наша компания для украшения интерьера в салоне использует листы дсп с нанесенным изображением УФ печати. Прикрепляю файл прошлого проекта. Компания, которая делала ранее УФ печать отказывается отдать оригинал макета. ( а нам ...Обработка фотографий11 заявокЗакрыт3 года назад