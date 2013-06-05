Простая работа для тех, кто знает Photoshop и Adobe Fireworks. Схема работы: 1. Находите нужную картинку в Google (или в любом другом поисковике) на белом фоне. 2. Аккуратно вырезаете ее. ...
Ретушер фото платьев на девушках
Интересует стоимость ретуши фото для интернет-магазина платьев.
Объем примерно 600 фото в первый раз и потом каждую 1-2 недели еще примерно по 100 фото.
Напишите стоимость за фото, сроки на первые 600 фото, а также ссылку на Ваши работы.
Фото сняты на белом фоне.
Примеры фото уже с ретушью в приложении - сделать аналогично.
http://www.weblancer.net/download/projects/111147/%EF%F0%E8%EC%E5%F0+%EE%E1%F0%E0%E1%EE%F2%EA%E8.jpg
http://www.weblancer.net/download/projects/111148/IMG_9972.JPG
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