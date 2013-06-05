Ретушер фото платьев на девушках

Интересует стоимость ретуши фото для интернет-магазина платьев.

Объем примерно 600 фото в первый раз и потом каждую 1-2 недели еще примерно по 100 фото.

Напишите стоимость за фото, сроки на первые 600 фото, а также ссылку на Ваши работы.

Фото сняты на белом фоне.

Примеры фото уже с ретушью в приложении - сделать аналогично.

http://www.weblancer.net/download/projects/111147/%EF%F0%E8%EC%E5%F0+%EE%E1%F0%E0%E1%EE%F2%EA%E8.jpg

http://www.weblancer.net/download/projects/111148/IMG_9972.JPG