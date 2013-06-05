Ретушер фото платьев на девушках

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен37 заявок906 просмотров

Интересует стоимость ретуши фото для интернет-магазина платьев.

Объем примерно 600 фото в первый раз и потом каждую 1-2 недели еще примерно по 100 фото.

Напишите стоимость за фото, сроки на первые 600 фото, а также ссылку на Ваши работы.

Фото сняты на белом фоне.

Примеры фото уже с ретушью в приложении - сделать аналогично.

http://www.weblancer.net/download/projects/111147/%EF%F0%E8%EC%E5%F0+%EE%E1%F0%E0%E1%EE%F2%EA%E8.jpg

http://www.weblancer.net/download/projects/111148/IMG_9972.JPG

12 лет назад
odezhda-optom
Анна 
41 год
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

vovanych_k
Володимир 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$1
1 день
Все сделано быстро и качественно! Кроме того работами Владимира заинтересовался фотограф, который проводил фотосессию - будут сотрудничать. И я конечно же теперь на постоянной основе тоже!
Сделка прошла отлично, отличный заказчик, всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

vovanych_k
Володимир 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

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