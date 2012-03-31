Склеить несколько фотографий

создать коллаж по моим хотелкам...)))
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую, есть несколько обрезанных фотографий.
Хотелось бы их склеить, чтобы в ширину смотрелось красиво.
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