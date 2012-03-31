Склеить несколько фотографий

Обработка фотографийЗакрыт20 заявок219 просмотров
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Приветствую, есть несколько обрезанных фотографий.

Хотелось бы их склеить, чтобы в ширину смотрелось красиво.

12 лет назад
braveheart
Александр 
37 летМолдова
12 лет в сервисе
Был
2 года назад