Обработать фотографию

$5
Обработка фотографийЗавершен5 заявок190 просмотров
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Здравствуйте.

Имеется фотография. На фотографии Я. Требуется обработать фотографию так как она будет использоваться при разработке дизайна сайта.

А именно, заменить фон на чисто белый, убрать все прыщики. Сделать так что бы я аж блистал на это фотки. Что бы красиво смотрелся в дизайне сайта.

Срок: 3-4 часа. Стоимость 3-10$.

Оплата QIWI

12 лет назад
denchik13
Даниил 
29 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
MarlinCroft
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
12 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель. Четко понял задачу. Выполнил КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО и НЕ ДОРОГО! Мне очень понравилась работать с Антоном, он так же очень вежлив в общении. Все поправки выполняет без лишних вопросов и за считанные секунду. Мне будет приятно продолжить с ним сотрудничать. РЕКОМЕНДУЮ АНТОНА ВСЕМ!!!!
Спасибо большое за сотрудничество. Было приятно работать и общаться. Быстро, чётко, в срок. Оплата произведена.