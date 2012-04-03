Здравствуйте.

Имеется фотография. На фотографии Я. Требуется обработать фотографию так как она будет использоваться при разработке дизайна сайта.

А именно, заменить фон на чисто белый, убрать все прыщики. Сделать так что бы я аж блистал на это фотки. Что бы красиво смотрелся в дизайне сайта.

Срок: 3-4 часа. Стоимость 3-10$.

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