Необходим мужчина в возрасте от 35 лет и старше (или выглядящий на этот возраст) для записи короткого видео-отзыва по теме здоровья (по готовому сценарию). Желательно чтобы видео-отзыв был снят на обычную камеру (в крайнем случае ...