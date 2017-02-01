Диктор

$16
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен17 заявок215 просмотров

Требуется диктор - мужчина. Подробности в личной беседе.  

Выкладывайте свои работы. 

8 лет назад
helpershot
Марк 
41 год
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

isavart
47 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
8 лет назад
$16
1 день
Доволен работой на все 100% Рекомендую как хорошего исполнителя! Все сделано качественно и в срок)
Отличный заказчик, приятно было работать. Мои наилучшие, Марк!

Заявки фрилансеров

isavart
47 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
8 лет назад