Участие в 20 минутном тестировании специалистов по передаче информации. В ходе тестирования будет необходима запись видео и чтение текста на камеру.Текст на ваш выбор. Оплата по окончанию теста.
Диктор
Требуется диктор - мужчина. Подробности в личной беседе.
Выкладывайте свои работы.
Выбранный исполнитель
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